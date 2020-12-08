Госпитализировано 32 человека.

Власти рассказали о состоянии детей, отравившихся в бассейне в Астрахани. Региональный Минздрав сообщил, что на данный момент все несовершеннолетние пациенты, которые ранее попали в реанимацию, уже переведены в обычные палаты. У них фиксируется положительная динамика. В общей сложности госпитализировано 32 человека, из которых 20 - подростки.

В результате положительной динамики пять маленьких пациентов сегодня переведены из отделения реанимации и интенсивной терапии в обычные палаты…Состояние всех детей оценивается как средняя степень тяжести. Угрозы для их жизни нет пресс-служба Минздрава по региону

Состояние 12 взрослых пациентов оценивается как стабильное. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что утром 7 декабря посетители городского бассейна спортивного комплекса "Динамо" почувствовали себя плохо. Предположительно, это произошло из-за превышения хлора при обработке воды. В МЧС пояснили, что госпитализировать пришлось 30 человек, из которых 21 - ребенок. Шестеро пациентов оказались в реанимации. Следственный комитет РФ по области возбудил уголовное дело по статье за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана.

Фото и видео: СК России