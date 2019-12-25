В ГУ МЧС заявили, что судно направилось к месту назначения.

В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана. Об этом журналистам рассказал официальный представитель ГУ МЧС по региону. Эксперт уточнил, что речь идет о теплоходе "Пармис". Судно село на мель на 50-ом километре Волго-Каспийского морского судоходного канала вечером 7 декабря. на его борту находится 3140 тонн зерна, которое транспортируется из Астрахани в Иран.

В 00.20 мск вторника "Пармис" снят с мели и продолжил движение в порт назначения заявление ГУ МЧС по региону

Известно, что в результате операции никто не пострадал, а судно не оказалось повреждено.

Напомним, что 4 декабря аналогичная ситуация произошла с теплоходом "Порт-Оля 2". Судно село на мель на 159-ом километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. На данный момент судно еще не снято с мели. Днем 6 декабря на мель село судно"Омский-111", также следовавший в Иран с зерном. Его сняли с мели спустя несколько часов.

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