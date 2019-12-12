Петербургские власти продлили удаленный доступ к архивам города до конца июля

Для работы с архивными документами нужно зарегистрироваться на портале.

Власти Петербурга продлили удаленный доступ к документам на портале "Архивы Санкт-Петербурга" до конца июля. Как сообщили в пресс-службе Смольного, для работы с документами нужно зарегистрироваться на портале и перейти в раздел "Просмотр дел и документов".

В удаленном распоряжении всех желающих имеются метрические книги Петербурга и петербургской губернии, книги записи актов гражданского состояния за 1918-1924 годы, учетные партийные документы, а также исторические фотографии города, документы киностудии "Ленфильм", исповедные росписи. В архиве можно ознакомиться с документами Арктического и антарктического научно-исследовательского института, личного фонда художника Ваулина, личного фонда писателя Гранина, личного фонда архитектора Ротача. Кроме того, в архиве есть крупный комплекс документов по архитектурной графике города и управленческая документация петербургских учреждений культуры.

В Смольном напомнили, что со 2 июля в архивах начнут принимать граждан по предварительной записи.

Также мы сообщали, что РНБ начнет принимать читателей с 20 июня.

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