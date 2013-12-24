Власти оптимизируют движение в Петроградском районе

Петербургские власти продолжают оптимизировать схему дорожного движения. Речь идет о регуляции движения в Петроградском районе.

Власти города продолжают оптимизировать схему дорожного движения в микрорайоне "Колтовская Слобода" в Петроградском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

Уже отрегулирована работа нескольких светофорных объектов и увеличили пропускную способность трех дорог: Большой Зелененной улицы, Левашовского проспекта и набережной Адмирала Лазарева.

После того, как закончится ремонт Приморского проспекта, дополнительные потоки транспорта через Петроградский остров, перераспределившиеся вследствие ремонтных работ на проспекте, прекратятся, и трафик в районе еще больше стабилизируется.

Ранее сообщалось, что в Смольном оценили влияние санкций на производство поездов "Балтиец".

Фото: Комитет по транспорту