В Смольном оценили влияние санкций на производство поездов "Балтиец"

До 2031 года Петербург получит 950 вагонов.

Октябрьский электровагоноремонтнный завод готовится выпустить новый состав электропоезда "Балтиец". Ещё 2 таких же поезда сейчас находятся в сборке. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков, передаёт издание Spb.aif.ru.

Чиновник отметил, что до конца года в город поступит не менее 80-ти "Балтийцев", несмотря на санкционные ограничения. По его словам, рестрикции не повлияли на производство, поскольку заводу удалось полноценно перейти на компоненты отечественных и дружественных зарубежных производителей. Он также подчеркнул, что при постройке поездов были применены самые современные решения.

ГУП "Петербургский метрополитен" получило первый состав "Балтийца" 13 сентября 2022 года. До 2025-го планируется поставка ещё 304 вагонов, в 2026 по 2029 годы – 414-ти, с 2030 по 2031-ой – 232-х. До 2031 года Петербург получит 950 вагонов.

Такого количества вагонов, которые производятся для нужд Петербурга, и таких темпов обновления подвижного состава город не видел уже последние тридцать лет. Мы буквально на этой неделе подписали ещё один контракт, ещё на 116 вагонов для нужд "Горэлектротранса", это позволяет говорить о том, что мы в течение этого и 2024 года в полном объёме войдём уже в технологически правильный средний возраст подвижного состава. Кирилл Поляков, вице-губератор Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что Петербург из Беларуси пришли 38 погрузчиков.

Фото: Правительство Петербурга