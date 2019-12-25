В Петербург из Беларуси пришли 38 погрузчиков

Санкт-Петербург продолжает сотрудничество с республикой Беларусь. В город поступила техника страны.

Петербург продолжает тесное сотрудничество с Беларусью. Парк городского коммунального хозяйства пополнили 38 фронтальных погрузчиков. Об этом написал в своем телеграм-канале спикер ЗакСа Александр Бельский.

"Машины надежные и многофункциональные. Хорошо отработали в наших условиях в прошлые сезоны", – заверил петербургский депутат.

Также он отметил, что количество техники из Беларуси в городе продолжает расти. Помимо уборочной техники, в город поступают, например, лазурные автобусы, которые уже больше года курсируют в Петербурге.

Ранее сообщалось, что в этом году петербургский метрополитен получит 80 вагонов "Балтиец"

Фото: телеграм-канал спикера ЗакСа Александра Бельского