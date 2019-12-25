Власти не намерены вводить дополнительные меры поддержки населения

Отдельное внимание представитель Кремля уделил целому ряду мер поддержки, действующих на постоянной основе. По его мнению, "не нужно об этом забывать".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил введение дополнительных мер поддержки населения из-за введения длинных нерабочих дней. Об этом представитель Кремля заявил в пятницу, 22 октября.

По словам Пескова, "в настоящий момент действует целый ряд решений, которые в целом, наверно, не имеют отношения к режиму выходного дня". Он напомнил о точечных мерах поддержки в отношении одиноких матерей, родителей и семей с детьми. Отдельное внимание представитель Кремля уделил целому ряду мер поддержки, действующих на постоянной основе. По его мнению, "не нужно об этом забывать".

В завершении Песков добавил, что антиковидные меры, применяемые в Москве, установлены в связи с решением специалистов. Они пришли к выводу, что нерабочая неделя нужна для разрыва эпидемиологической цепочки.

Ранее мы сообщили, что мэр Москвы счел нерабочие дни наиболее эффективными, нежели чем введение QR-кодов.

Фото: Kremlin.ru