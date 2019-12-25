Власти назвали причину смерти ростовских пациентов на ИВЛ

Один пациент, которому было 29 лет, имел злокачественное новообразование.

Власти назвали причину смерти 13 пациентов на ИВЛ в больнице №20 Ростова-на-Дону. Ответ администрации президента публикует в своём аккаунте Instagram журналистка Екатерина Гордон.

В документе сказано, что пациенты умерли не от недостатка кислорода, как предполагалось ранее. Причиной стали обострение хронических заболеваний, возраст и поражение лёгких. Восемь из 13 пациентов были старше 65 лет, относились к группе риска. Также 12 из 13 погибших страдали сахарным диабетом и обструктивной болезнью лёгких, 12 из 13 пациентов имели поражение легких более 80%.

Также сообщается, что один пациент, которому было 29 лет, имел злокачественное новообразование. Власти отмечают, что дежурный администратор не сообщал о прекращении подачи кислорода в отделении.

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