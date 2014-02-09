Власти города обязали вакцинировать 65% петербургских госслужащих

До 15 августа прививание 65 % работников поручили руководству исполнительных органов, а также государственных учреждений и унитарных предприятий.

В воскресенье, 20 июня, стало известно, что в Смольном намерены менее чем за два месяца обеспечить вакцинацию более двух третей сотрудников петербургских госучреждений. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

До 15 августа прививание 65 % работников поручили руководству исполнительных органов, а также государственных учреждений и унитарных предприятий. Высшим образовательным учреждениям Петербурга власти дали рекомендацию разработать мероприятия по стимулированию вакцинации среди учащихся.

Напомним, с 21 июня в Северной столице закрываются аквапарки и парки аттракционов. Кроме того, с этой даты на массовые мероприятия (куда входят конгрессно-выставочные, торжественные и иные события) численностью более 75 человек. С воскресенья, 20 июня уменьшится количество допустимых зрителей для фан-зон чемпионата Европы по футболу – в фан-зону на Конюшенной площади пустят до 3000 человек, а в зоне дворца спорта "Юбилейный" – до 1 тыс. человек.

Жириновский выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19.

Фото: Piter.tv