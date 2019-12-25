К середине 2030-х в Японии нельзя будет купить бензиновый или дизельный транспорт.

Власти Японии до конца года разработают план отказа от бензиновых машин. Об этом журналистам сообщил на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма. Власти страны намерены полностью прекратить продажу чисто бензиновых или дизельных транспортных средств к середине 2030-х годов. Это решение является частью плана по прекращению выбросов в атмосферу углекислого и парниковых газов к 2050 году.

Мы прилагаем усилия к тому, чтобы составить проект такой программы уже в течение текущего года….Внедрение электромобилей - кардинальный элемент выполнения этого плана Хироси Кадзияма, министр экономики, торговли и промышленности Японии

К середине 2030-х годов в Японии можно будет купить только гибридные автомобили, транспорт на водородном топливе или электромобили. Уже сейчас внутренний рынок имеет линейку соответствующих моделей от всех производителей. Однако машины изготавливаются в ограниченном количестве.

Напомним, что Nissan Motor реализует электрический хэтчбек Leaf с запасом хода 250-270 км. С 2021 начнется производство кроссовера Ariya с более мощными аккумуляторами. Первый электромобиль недавно презентовала Honda Motor. Toyota Motor не имеет в продаже электромобилей, но автоконцерн выпускает множество гибридов и автомобиль на водороде Mitrai.

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