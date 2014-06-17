Введен запрет на свободное передвижение населения.

Власти Тувы ввели дополнительные ограничительные меры из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе местного правительства. Чиновники запретили передвижение населения без производственной или срочной необходимости. В частности, ограничения касаются выезда населения на водные объекты. Дети до 14 лет могут находиться на улице только в сопровождении взрослых.

В целях стабилизации ситуации по COVID-19, оптимизации работы системы здравоохранения республики в условиях роста тяжелых форм COVID-19 правительство региона приняло решение о принятии дополнительных ограничительных мер, направленных на ужесточение контроля. пресс-служба администрации Тувы

Власти приостановили работу заведений в сфере туризма, красоты, спорта, культуры, дополнительного образования,розничной торговли непродовольственными товарами и предоставлению бытовых услуг. Также закроются парки и скверы, игровые зоны, салоны и сауны, химчистки, гостиницы.

Мантуров заявил о покупке медицинского кислорода в Казахстане и Финляндии.

Фото: Piter.tv