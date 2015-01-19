Мантуров заявил о покупке медицинского кислорода в Казахстане и Финляндии

В Минпромторге рассказали о ситуации с поставками кислорода в регионы.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о покупке медицинского кислорода в Казахстане (порядка 100 тонн) и Финляндии. К концу июля в РФ придет еще столько же. Такое заявление чиновник сделал на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Чиновник уточнил, что Москва прорабатывает возможность импорта медицинского кислорода ради устранения рисков из-за перебоев, связанных с доставкой в региональные больницы. Это также позволит оптимизировать логистику.

Северные районы страны мы начали дополнительно загружать отдельными партиями медкислорода из Финляндии, по 20 тонн. Сейчас ведем переговоры о регулярных поставках объемом 240 т в месяц. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Эксперт подчеркнул, что профильное ведомство получает информацию о наличии кислорода в российских регионах два раза в сутки. В том случае, если где-то ожидается нехватка, то в регион направляется доставка из соседних регионов в "ручном режиме". Нехватка ресурсов сократилась. Ранее в кислороде остро нуждались девять регионов, сейчас - пять. Алтай и Забайкалье получили срочные поставки "соседи", а Тверскую, Ярославскую и Владимирскую области также поддержали поставками из Вологды и Тулы.

Мантуров сообщил о планах компаний увеличить выпуск "Ковивака".

Фото и видео: Правительство России