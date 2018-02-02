Власти Свердловской области введут систему QR-кодов в регионе

Для обычных граждан - с 8 ноября, для чиновников - с 25 октября.

Правительство Свердловской области приняло решение ввести систему QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев на своей странице в социальной сети Instagram.

Данная мера вступит в силу с 8 ноября, а для чиновников – с 25 октября. Губернатор отметил, что указ о введении QR-кодов уже подписан. Инициатива принадлежит региональному Роспотребнадзору.

С 8 ноября QR-коды заработают в театрах и в филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, в санаториях и на базах отдыха. Евгений Куйвашев, глава Свердловской области

Губернатор призвал население области вовремя привиться, а также добавил, что доз вакцин от COVID-19 имеется в наличии в достаточном для региона количестве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что в российских регионах будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в свете роста заболеваемости коронавирусом.

Фото: Instagram/evgenykuyvashev