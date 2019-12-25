Власти Свердловской области выплатят компенсацию постояльцам санатория, принявшего беженцев

В данном контексте, речь шла о людях, которые проходили лечение в больнице восстановительного лечения "Липовка".

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал распоряжение правительству выплатить компенсации досрочно выписанным постояльцам санаториев из-за размещения беженцев из ДНР и ЛНР. Те, кому пришлось преждевременно прекратить реабилитацию, могут рассчитывать на оказание помощи. Об этом пишет URA.RU.

В данном контексте, речь шла о людях, которые проходили лечение в больнице восстановительного лечения "Липовка". Как рассказал заместитель губернатора Павел Креков, им пришлось освободить несколько мест для беженцев, прибывших на территорию России.

Я знаю, что тем, кто выразил желание, были возвращены деньги. В любом случае, каждый человек, буквально пофамильно, будет внесен в специальный список, и мы предложим им альтернативный вид реабилитации. Павел Креков, замгубернатора по социальным вопросам

В течение 2-3 дней каждому пациенту, проходившему лечение в Липовке, предложат альтернативный вид реабилитации – в зависимости от заболевания. Местные жители смогут закончить свои процедуры, прописанные им после коронавирусной инфекции, в других санаторно-курортных организациях или больнице.

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