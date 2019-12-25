Зузана Чапутова рассказала депутатам Верховной рады о военной помощи.

Власти Словакии заявили, что поставят Украине самоходные гаубицы "Зузана". Такое заявление сделала президент страны Зузана Чапутова, выступая перед депутатами Верховной Рады. Политик накануне посетила Киев с рабочим визитом. Она признала, что защитникам Украины требуется предоставление военной техники и снаряжения. Она заметила, что республика помогает Киеву в данном направлении.

Недавно это были система противовоздушной обороны С-300, техника для разминирования и боеприпасы. Вскоре это будут гаубицы Zuzana. Зузана Чапутова, президент Словакии

Журналисты из местного информационного агентства УНИАН уточнили, что Словакия поставит на Украину восемь самоходных гаубиц Zuzana, дальность стрельбы которых составляет 40 километров. Выпуск техники производится на собственных предприятиях Словакии. Гаубицы находятся на вооружении местной армии с 2021 года.

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Фото и видео: YouTube / Denník N