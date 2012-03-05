Премьер Словакии: в составе ЕС должны быть все страны Европы

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что в составе Евросоюза должны быть все страны Европы. Об этом он рассказал на конференции в Братиславе.
По словам Хегера, ЕС должен стремиться к тому, чтобы ее территория равнялась территории Европы. Он сообщил, каким видит будущее континента, а также выразил надежду на развитие сотрудничества организации с Великобританией.
Для меня будущее Европы заключается в том, чтобы составной частью ЕС были Украина, государства Западных Балкан, а также Грузия и Молдавия.
Эдуард Хегер, премьер-министр Словакии
Ранее премьер Испании назвал ситуацию на Украине крупнейшим вызовом для НАТО в новейшей истории.
Видео: YouTube / Aktuality.sk
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