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Премьер Словакии: в составе ЕС должны быть все страны Европы

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По его словам, ЕС должен стремиться к тому, чтобы ее территория равнялась территории Европы.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что в составе Евросоюза должны быть все страны Европы. Об этом он рассказал на конференции в Братиславе.

По словам Хегера, ЕС должен стремиться к тому, чтобы ее территория равнялась территории Европы. Он сообщил, каким видит будущее континента, а также выразил надежду на развитие сотрудничества организации с Великобританией.

Для меня будущее Европы заключается в том, чтобы составной частью ЕС были Украина, государства Западных Балкан, а также Грузия и Молдавия.

Эдуард Хегер, премьер-министр Словакии

Ранее премьер Испании назвал ситуацию на Украине крупнейшим вызовом для НАТО в новейшей истории.

Видео: YouTube / Aktuality.sk

Теги: евросоюз, премьер-министр словакии, членство, эдуард хегер
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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