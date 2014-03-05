Власти Ростова-на-Дону объяснили сообщения о звуках взрывов в городе

Утром 21 августа в СМИ и соцсетях появились сообщения о громких хлопках.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил сообщения о звуках взрывов в Ростове-на-Дону. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Утром 21 августа в СМИ и соцсетях появились сообщения о громких хлопках, которые раздались в городе. Его было слышно в разных районах Ростова-на-Дону. Кроме того, у некоторых машин сработали сигнализации. Голубев заявил, что громкие звуки связаны с переходом самолета на сверхзвук. Он призвал жителей города сохранять спокойствие.

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Видео: Telegram / Новости Ростова - Rostovnews61