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Власти Ростова-на-Дону объяснили сообщения о звуках взрывов в городе

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Утром 21 августа в СМИ и соцсетях появились сообщения о громких хлопках.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил сообщения о звуках взрывов в Ростове-на-Дону. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Утром 21 августа в СМИ и соцсетях появились сообщения о громких хлопках, которые раздались в городе. Его было слышно в разных районах Ростова-на-Дону. Кроме того, у некоторых машин сработали сигнализации. Голубев заявил, что громкие звуки связаны с переходом самолета на сверхзвук. Он призвал жителей города сохранять спокойствие.

Ранее мы сообщали, что к тушению пожара на складе в Подмосковье привлекли два вертолета.

Видео: Telegram / Новости Ростова - Rostovnews61

Теги: василий голубев, звуки, ростов-на-дону
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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