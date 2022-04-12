Сообщается, что борьбу с огнем осложняют высокая пожарная нагрузка склада и сложная планировка здания.

К тушению пожара на складе в Подмосковье привлекли два вертолета. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 21 августа в Богородском городском округе. На складе с лакокрасочными изделиями начался пожар. Площадь возгорания составила 3000 квадратных метров. Сообщается, что борьбу с огнем осложняют высокая пожарная нагрузка склада и сложная планировка здания. В тушении пожара также участвуют 80 специалистов и 25 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что на складе Ozon в Подольске произошел пожар.

Видео: МЧС России