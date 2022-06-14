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На складе Ozon в Подольске произошел пожар

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Площадь возгорания составила 375 квадратных метров.

На складе Ozon в Подольске произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Инцидент произошел утром 20 августа. Поступило сообщение о возгорании продукции в коробках на стеллажах. Площадь возгорания составила 375 квадратных метров. В тушении огня участвовали 91 человек и 34 единицы техники. Позже в пресс-службе ведомства сообщили, что пожар был локализован на площади 500 квадратных метров.

Ранее мы сообщали, что в Новороссийске произошел пожар в грузовом терминале.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: ozon, подольск, пожар, склад
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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