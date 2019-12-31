В октябре 2017 года средние зарплаты женщин были ниже мужских почти на 30 процентов.

Власти РФ объяснили разницу в зарплате мужчин и женщин традициями. Об этом написано в докладе ООН, составленный при участии МИДа, Минэкономразвития, Росстата и пр.

В октябре 2017 года средние зарплаты женщин были ниже мужских почти на 30 процентов. Власти считают, что причина "традиционное внутрисемейное разделение труда". По ним к обязанностям россиянок относятся рождение и уход за детьми, ведение хозяйства. Поэтому они выбирают более лёгкие и простые профессии.

Вторая причина разрыва в доходах — косвенная дискриминация, профессиональная сегрегация. В стране до сих пор есть разграничения на "мужские" и "женские" профессии. При этом женщины гораздо реже идут в политику.

Доклад ООН подробно исследовал РБК.

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