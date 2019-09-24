Власти Петербурга запретили застраивать территории промзон жильем

Отклонено 99% заявок.

99% заявок на перевод промзон Петербурга под строительство жилья отклонили. Об этом сообщил Кирилл Соловейчик, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

По словам чиновника, девелоперы продадут свои земельные участки в промзонах, что промышленности в развитии. Кроме того, Соловейчик отказался уточнять, какое количество собственников получило отказы и сколько территорий "заморозят", пишет РБК.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)