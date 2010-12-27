Власти Петербурга выделят 40 млн рублей на автобусы к ЧМ-2018

Автобусы не должны быть старше 5 лет.

Сегодня, 14 марта, комитет по транспорту объявил конкурс на заказные перевозки во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Будет приобретено больше 160 автобусов. Гласит заявка на сайте госзакупок.

Соответствующий документ появилась на сайте госзакупок 14 марта, максимальная цена — 37,7 млн рублей.

Согласно документации, подрядчику необходимо будет предоставить 164 одноэтажных автобуса вместимостью не менее 150 человек. К автобусам у комитета есть требования: кондиционеры, экологический класс Евро-5, 100% низкого расположения пола, символика мундиаля. Объем услуг — 7088 машиночасов. Автобусы не должны быть старше 5 лет.

Итоги конкурса будут подведены в начале апреля.