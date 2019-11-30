В Петербурге могут отменить праздник выпускников "Алые паруса"

Есть вероятность, что в Петербурге отменят праздник выпускников "Алые паруса". Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, передало "ТАСС".
Представитель Смольного назвал очевидным то, что празднование на набережной "маловероятно".
Чаще всего праздник проходит в 20-х числах июня. Основную концертную программу показывают на Дворцовой площади, после чего у стен Петропавловской крепости запускают салют. В основном выпускники собираются на Дворцовой набережной и стрелке Васильевского острова. Посмотреть на шоу приезжают бывшие школьники со всей России и даже из соседних стран.
Также петербургские одиннадцатиклассники оказались перед угрозой лишиться выпускного из-за COVID-19.
Piter.TV показал, как "Алые паруса" прошли в прошлом году.
Фото: Piter.TV
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