В Петербурге могут отменить праздник выпускников "Алые паруса"

В прошлом году его посетили 1,4 млн человек.

Есть вероятность, что в Петербурге отменят праздник выпускников "Алые паруса". Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, передало "ТАСС".

Представитель Смольного назвал очевидным то, что празднование на набережной "маловероятно".

Чаще всего праздник проходит в 20-х числах июня. Основную концертную программу показывают на Дворцовой площади, после чего у стен Петропавловской крепости запускают салют. В основном выпускники собираются на Дворцовой набережной и стрелке Васильевского острова. Посмотреть на шоу приезжают бывшие школьники со всей России и даже из соседних стран.

Также петербургские одиннадцатиклассники оказались перед угрозой лишиться выпускного из-за COVID-19.

Piter.TV показал, как "Алые паруса" прошли в прошлом году.

Фото: Piter.TV