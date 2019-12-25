Праздник могут перенести.

В четверг, 30 апреля, стало известно, что петербургские одиннадцатиклассники оказались перед угрозой лишиться выпускного из-за COVID-19. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Председатель городского родительского комитета Михаил Богданов отметил, что скорее всего праздник перенесут.

Трудно представить, чтобы такое можно было организовать летом, когда все разъедутся. Но, видимо, придется заявил он

Предварительно, выпускные могут состояться в Северной столице в июле-августе.

Ранее мы сообщали о ом, что в Петербурге летние каникулы могут начаться 1 мая.

Фото:Piter.TV