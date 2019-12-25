Итоговые оценки за год детям выставят по итогам трех четвертей.

В среду, 29 апреля, стало известно о том, что в Петербурге летние каникулы могут начаться 1 мая. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина.

Отмечается, что по заявлению родителей дети могут досрочно закончить обучение в мае. При этом оценки будут выставлять по итогам трех четвертей.

При этом, если родители хотят, чтобы их ребенок доучился в мае, то в дистанционном режиме школы будут работать до 22 мая.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские школьники получили почти 550 тысяч продуктовых наборов.

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