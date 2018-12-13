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Власти Петербурга: "В ближайшие годы поток туристов должен увеличиться"
Вчера, 16:38
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nastya960

Власти Петербурга: "В ближайшие годы поток туристов должен увеличиться"

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В 2018 году в Петербурге побывали 8 миллионов туристов.

В ближайшие годы власти Петербурга ждут увеличения туристического потока. Об этом сообщили в ЗакСе во время ежегодного отчета о результатах деятельности городского правительства и губернатора за 2018 год.

В 2018 году в Петербурге побывали 8 миллионов туристов. К 2023 году ожидается, что объем услуг в этой сфере увеличится до 35 миллиардов рублей. Ранее Владимир Путин одобрил введение туристического сбора для иностранных граждан. Сбор должен составить 100 рублей в сутки.

Если турсбор будет введен, все деньги будут тратиться на реставрацию исторических зданий Петербурга.  

Ранее мы писали, что туристам в Петербурге помогут волонтеры на сегвеях.
Фото: Piter.tv

Теги: смольный закс, турист
Категории: Лента новостей, Новости России,

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