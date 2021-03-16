Власти Петербурга объявили о закупке более 80 автомобилей за 300 млн рублей

Один аукцион стартовой стоимостью 150 млн включает 60 черных седанов, по 2,5 млн за штуку.

На приобретение легковых машин СПб ГБАУ "Смольнинское" объявило два аукциона. В начале марта опубликовали документацию, где в общей сумме нужно приобрести 81 автомобиль почти за 300 млн рублей.

Так, один аукцион стартовой стоимостью 150 млн включает 60 черных седанов, по 2,5 млн за штуку. В документе указали, что марка авто "Hyundai Sonata или эквивалент".

В другом аукционе на 137 млн рублей необходимо приобрести 21 автомобиль представительского класса. Судя по документации, речь идет о 17 GENESIS G90 (за 7 миллионов штука), 3 GENESIS G80 (3,9 миллиона) и одном GENESIS GV80 (6,2 миллиона) или их эквивалентах.

Напомним, что завод Nissan в Петербурге приостанавливает работу на три недели. Причиной приостановки работы стали перебои поставок комплектующих. Сохранятся ли при этом зарплаты сотрудников, не уточняется. Ранее компания прекратила экспорт машин в Россию.

При этом Toyota не планирует закрывать завод и уходить с российского рынка. В Петербурге на заводе производят модели RAV4 и Camry. Он приостановил работу после задержек поставок комплектующих. В пресс-службе бренда добавили, что официальные дилерские центры работают в обычном режиме.

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