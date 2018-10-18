Toyota не планирует закрывать завод и уходить с российского рынка

В Петербурге на заводе производят модели RAV4 и Camry.

В четверг, 10 марта, японский производитель автомобилей Toyota заявил, что не собирается уходить с российского рынка, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В Петербурге на заводе производят модели RAV4 и Camry. Он приостановил работу после задержек поставок комплектующих. В пресс-службе бренда добавили, что официальные дилерские центры работают в обычном режиме.

Кроме этого, Toyota не собирается закрывать завод и покидать российский рынок.

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