Власти Петербурга обеспечат спецпитанием 1500 пациентов с редкими патологиями

Власти Петербурга обеспечат специальным питанием 1500 пациентов с редкими патологиями. Соответствующее изменение в Социальный кодекс уже одобрено. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Ещё с 2015 года пациенты с рядом тяжелых онкозаболеваний в Петербурге получают специальное питание за счет городского бюджета. В следующем году власти намерены предусмотреть дополнительное финансирование на эти цели.
Отныне спецпитание получат пациенты с редкими генетическими заболеваниями, другими патологиями, а также те, кто перенес острое нарушение мозгового кровообращения. В настоящее время питательные смеси рассчитаны на 1500 пациентов.
Ранее мы писали, что депутаты предлагают отвозить льготников в баню за счет бюджета.
Фото: пресс-служба Смольного
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