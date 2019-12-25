Власти Петербурга обеспечат спецпитанием 1500 пациентов с редкими патологиями

Питание будет предоставляться за счет городского бюджета.

Власти Петербурга обеспечат специальным питанием 1500 пациентов с редкими патологиями. Соответствующее изменение в Социальный кодекс уже одобрено. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Ещё с 2015 года пациенты с рядом тяжелых онкозаболеваний в Петербурге получают специальное питание за счет городского бюджета. В следующем году власти намерены предусмотреть дополнительное финансирование на эти цели.

Отныне спецпитание получат пациенты с редкими генетическими заболеваниями, другими патологиями, а также те, кто перенес острое нарушение мозгового кровообращения. В настоящее время питательные смеси рассчитаны на 1500 пациентов.

Ранее мы писали, что депутаты предлагают отвозить льготников в баню за счет бюджета.

Фото: пресс-служба Смольного