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Власти Петербурга намерены развивать новый вид торговли
Сегодня, 22:47
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Власти Петербурга намерены развивать новый вид торговли

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В городе могут ввести формат фудтраков.

Власти Петербурга намерены развивать новый вид торговли. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания города (ЗакС).

Известно, что в среду, 9 июня, депутаты ЗакСа в первом чтении проголосовали за поправки в закон о ярмарочной деятельности. Благодаря ему продлевается срок работы ярмарок – с 30 до 60 дней в квартал. 

Таким образом, власти города намерены ввести формат фудтраков. На сегодня в Северной столице существует около ста ресторанов на колесах, которые приходятся по душе жителям и гостям Северной столицы. 

Ранее мы писали, что в Петербурге вводятся ограничения на торговлю алкоголем.

Фото: pixabay.com

Теги: торговля, фудтрак, ярмарка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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