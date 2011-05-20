В городе могут ввести формат фудтраков.

Власти Петербурга намерены развивать новый вид торговли. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания города (ЗакС).

Известно, что в среду, 9 июня, депутаты ЗакСа в первом чтении проголосовали за поправки в закон о ярмарочной деятельности. Благодаря ему продлевается срок работы ярмарок – с 30 до 60 дней в квартал.

Таким образом, власти города намерены ввести формат фудтраков. На сегодня в Северной столице существует около ста ресторанов на колесах, которые приходятся по душе жителям и гостям Северной столицы.

Ранее мы писали, что в Петербурге вводятся ограничения на торговлю алкоголем.

Фото: pixabay.com