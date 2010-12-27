Смольный судится с "ПКК" из-за госконтрактов на 20 миллионов рублей

Правительство Петербурга недовольно работой подрядчика, проектировавшего круизный центр Северной столицы.

Комитет по развитию туризма хочет судиться с компанией "ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование" по двум контрактам. Представители Смольного собираются получить от ответчика денежное возмещение из-за некачественного исполнения государственных контрактов. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Кроме выплаты, Правительство Петербурга рассматривает возможность внесения организации в единый реестр недобросовестных подрядчиков. К таким мерам привела работа "ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование" по проектированию центра международного круизного туризма в Северной столице,а также строительству нового речного порта. Предложения подрядчика не устроили Комитет. Об этом было сообщено еще 3 мая на официальном сайте ведомства. По мнению сотрудников Смольного, результаты работы компании оказались поверхностными, результате чего не были поддержаны органами исполнительной власти.

Напомним, что общая стоимость контрактов составила 20 миллионов рублей. Они были заключены в августе 2017 года. Смольный уже провел оплату "ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование", которая в свою очередь заключила государственные договора на 900 миллионов рублей. Среди заказчиков - "Газпром", РЖД, "Ростелеком" и другие организации.

Напомним, что Смольный и "ТГК-1" вышли в на финишную прямую: в деле на 2,5 млрд. разберется Верховный суд.

Фото: Piter.tv