Шнуров освободил арку от гаража после жалоб петербуржцев

На месте осталось только оборудование для автоматического открывания дверей.

Лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову пришлось освободить арку исторического здания от гаража после жалоб петербуржцев. На месте осталось только оборудование для автоматического открывания дверей. Об этом пишут "Невские новости".

Напомним, музыкант переоборудовал арку исторического здания под личный гараж на пересечении набережной Фонтанки и улицы Чайковского. Соседи Шнурова были вынуждены обратиться с жалобой в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Власти Петербурга заставили артиста демонтировать строение.

Фото: Instagram / shnurovs