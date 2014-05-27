Власти Москвы предложили штрафовать россиян, которые не следят за своим здоровьем

Таких людей предложено привлекать к материальной ответственности.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о необходимости привлекать граждан к штрафам за безответственное отношение к своему здоровью. Об этом она сказала в ходе выступления на "Московском онкологическом форуме".

Ракова отметила, что проблема здоровья россиян становится актуальнее с каждым днем. По ее словам, для тех, кто не следит за собственным здоровьем, должны быть предусмотрены "определенные обязательства".

Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность он должен нести. Анастасия Ракова, заммэра Москвы

Заммэра считает, что такое решение поможет обезопасить добросовестных жителей России. Однако Ракова не назвала какие-либо конкретные обязательства, которые можно установить в отношении граждан, которые не следят за состоянием своего здоровья.

Ранее онколог назвал симптомы для немедленного обращения к врачу.

Видео: Telegram / Говорит и показывает Москва