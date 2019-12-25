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Более 16% отечественных лекарств производят в Петербурге
Вчера, 22:18
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kraratau27

Более 16% отечественных лекарств производят в Петербурге

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На данный момент в Северной столице работают свыше 150 фармацевтических компаний, более 30 научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений.

В среду. 19 мая, профессиональный праздник отмечают работники фармацевтической отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

На данный момент в Северной столице работают свыше 150 фармацевтических компаний, более 30 научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений. Отмечается, что в Петербурге производят более 16,4% всей фармацевтической продукции, которая выпускается в стране. 

Так, осенью 2020 года компания "БИОКАД" начала промышленный выпуск вакцины "Гам-КОВИД-Вак". К тому же, ещё девять препаратов от коронавируса производят в Петербурге. Известно, что в октябре прошлого года компания "Активный Компонент" подписала специальный инвестиционный контракт с Министерством промышленности и торговли РФ и Правительством Петербурга. В рамках контракта планируется строительство нового производства фармацевтических субстанций. Это позволит снизить зависимость от поставок субстанций из Китая и Индии. 

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил работников предприятий и организаций фармацевтической отрасли с профессиональным праздником. 

Поздравляю с праздником всех, кто разрабатывает и производит лекарства, готовит кадры для отрасли, кто занимается реализацией препаратов. Сегодня фарминдустрия не только помогает сохранить здоровье людей, но и вносит огромный вклад в экономику нашего города.

Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Ранее мы писали, что в Петербурге будут производить вакцину "Спутник Лайт". 

Фото:  pixabay.com

Теги: день фармацевтического работника, лекарства, предприятия, производство
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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Гусев Валерий
Вчера 22:56

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