Более 16% отечественных лекарств производят в Петербурге

На данный момент в Северной столице работают свыше 150 фармацевтических компаний, более 30 научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений.

В среду. 19 мая, профессиональный праздник отмечают работники фармацевтической отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент в Северной столице работают свыше 150 фармацевтических компаний, более 30 научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений. Отмечается, что в Петербурге производят более 16,4% всей фармацевтической продукции, которая выпускается в стране.

Так, осенью 2020 года компания "БИОКАД" начала промышленный выпуск вакцины "Гам-КОВИД-Вак". К тому же, ещё девять препаратов от коронавируса производят в Петербурге. Известно, что в октябре прошлого года компания "Активный Компонент" подписала специальный инвестиционный контракт с Министерством промышленности и торговли РФ и Правительством Петербурга. В рамках контракта планируется строительство нового производства фармацевтических субстанций. Это позволит снизить зависимость от поставок субстанций из Китая и Индии.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил работников предприятий и организаций фармацевтической отрасли с профессиональным праздником.

Поздравляю с праздником всех, кто разрабатывает и производит лекарства, готовит кадры для отрасли, кто занимается реализацией препаратов. Сегодня фарминдустрия не только помогает сохранить здоровье людей, но и вносит огромный вклад в экономику нашего города. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Ранее мы писали, что в Петербурге будут производить вакцину "Спутник Лайт".

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