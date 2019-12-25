Онколог назвал симптомы для немедленного обращения к врачу

Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал "РИА Новости" при наличии каких симптомов следует обратиться к специалистам.
По словам Хатькова, признаками присутствия злокачественных образований в организме могут стать потеря веса, выделения из сосков, а также увеличение родинок. В таком случае онколог призывает срочно обратиться к специалистам, даже если дискомфорт не велик.
Если есть какие-то общие симптомы заболевания – немотивированное похудение, слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен.
Игорь Хатьков, главный онколог департамента здравоохранения Москвы
Напомним, накануне ушла из жизни сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко. Она боролась с онкологией на протяжении трех лет.
Ранее мы сообщали, что более 16% отечественных лекарств производят в Петербурге. В Северной столице работают свыше 150 фармацевтических компаний, более 30 научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений.
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