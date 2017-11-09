Власти Москвы найдут "Дому-2" новую съемочную площадку

Прежнюю снесут, чтобы построить там дорогу из Саларьево в Марьино.

Власти Москвы пообещали "Дому-2" найти в течение двух месяцев новую съемочную площадку. Прежнюю снесут, чтобы построить там дорогу из Саларьево в Марьино. Об этом сообщают российские СМИ.

В настоящее время съемки реалити-шоу "Дом-2" проходят в Новой Москве, на так называемой "Поляне". Собственника участка "ЕТК-Инвест" своевременно уведомили об изъятии. В свою очередь он хочет получить другую территорию в замен старой.

Ранее мы писали, что в Сети появился первый тизер реалити "Замуж за Бузову".

Фото: ВКонтакте / Дом 2