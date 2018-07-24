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В Сети появился первый тизер реалити "Замуж за Бузову"

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По словам телеведущей, для нее новый проект - это последний шанс выйти замуж.

В Сети появился первый тизер нового реалити-шоу ТНТ "Замуж за Бузову". Известная телеведущая решила найти себе возлюбленного в формате "женского холостяка".

По словам звезды, она хочет найти спутника именно на этой передаче. В коротком ролике Бузова объясняет свои мотивы. По словам телеведущей, для нее новый проект - это последний шанс выйти замуж.

Я хочу мужской ласки, заботы, внимания, хочу безумства, хочу огня, хочу страсти.

Ольга Бузова, телеведущая. 

В рамках реалити Ольга Бузова будет выбирать себе жениха из 15 кандидатов. Каждого из них ждут испытания, которые они должны пройти на пути к ее сердцу. "Что проверяет людей? Деньги и слава. Эти два фактора будут в этом проекте", - говорит телеведущая, сохраняя интригу.

Видео: Poltavskih / Instagram.

Теги: бузова , дом 2 , замуж за бузову , канал тнт , ольга бузова , тнт
Категории: Новости шоу-бизнеса России

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