В Сети появился первый тизер реалити "Замуж за Бузову"

По словам телеведущей, для нее новый проект - это последний шанс выйти замуж.

В Сети появился первый тизер нового реалити-шоу ТНТ "Замуж за Бузову". Известная телеведущая решила найти себе возлюбленного в формате "женского холостяка".

По словам звезды, она хочет найти спутника именно на этой передаче. В коротком ролике Бузова объясняет свои мотивы. По словам телеведущей, для нее новый проект - это последний шанс выйти замуж.

Я хочу мужской ласки, заботы, внимания, хочу безумства, хочу огня, хочу страсти. Ольга Бузова, телеведущая.

В рамках реалити Ольга Бузова будет выбирать себе жениха из 15 кандидатов. Каждого из них ждут испытания, которые они должны пройти на пути к ее сердцу. "Что проверяет людей? Деньги и слава. Эти два фактора будут в этом проекте", - говорит телеведущая, сохраняя интригу.

Видео: Poltavskih / Instagram.