Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по коронавирусу

Речь шла не про искажение статистики, а о количестве тестов на 100 тысяч населения.

Власти Липецкой области объяснили слова губернатора Игоря Артамонова о цифрах по коронавирусу. Накануне в сети появилась аудиозапись, где глава области просит "поменять цифры" о количестве тестов и говорит, что иначе "про регион плохо подумают". В пресс-службе правительства области подтвердили подлинность аудио.

Однако пресс-секретарь Артамонова Михаил Шаршаков уверяет, что речь шла не про искажение статистики, а о количестве тестов на 100 тысяч населения. Это один из трёх главных показателей, на которые смотрит Роспотребнадзор при решении об ослаблении ограничительных мер.

Сам Игорь Артамонов позже добавил, что имел ввиду приведение статистики в соответствие с фактами, потому как расчётами занимаются несколько инстанций — и их данные не всегда совпадают друг с другом.

Ранее в Липецкой области от коронавируса умер врач.