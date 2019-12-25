Уханьский исследовательский институт биопрепаратов распространил сообщение о том, что его препарат эффективен на 72,51%.

Власти Китая одобрили еще две вакцины от COVID-19. Лицензии выдало государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР.

Речь идёт о препаратах, разработанных компанией CanSino Biologics и Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов.

Известно, что CanSino — первая китайская вакцина, выпущенная на рынок, созданная на основе аденовирусного вектора. Исследования показали, что она эффективна на 65,28%.

Уханьский исследовательский институт биопрепаратов распространил сообщение о том, что его препарат эффективен на 72,51%.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай одержал полную победу над абсолютной бедностью.

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