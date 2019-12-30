Президент страны получил информацию на день раньше официального признания ответственности Тегерана.

Власти Ирана только 10 января узнали, что украинский самолет был сбит. Таким образом чиновникам страны сообщили о трагедии на день раньше официального признания. Об этом сообщил глава правительства Али Рабии телекомпании IRIB.

Спикер напомнил, что в пятницу Генштаб ВС Ирана получил результаты расследования. После этого должностные лица собрались на заседании Высшего совета национальной безопасности. До этого момента ни один человек не знал о причинах авиакатастрофы, включая президента Ирана. Как только Хасан Роухани поставили в известность об ошибке ПВО, он принял решение выступить с обращением к местному населению и гражданам Украины.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЕС не считает катастрофу Boeing поводом для санкций против Ирана.

Видео: YouTube/Ottawa Citizen, PBS NewsHour