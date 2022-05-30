Власти Грузии заявили о подготовке оппозиции к госперевороту

Ираклий Кобахидзе рассказал о планах оппонентов власти на конец июня.

Власти Грузии заявили о подготовке оппозиции к государственному перевороту. Соответствующей информацией с журналистами во время брифинга поделился председатель местной правящей политической партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Чиновник заметил, что "Единое национальное движение" планирует совершить госпереворот в том случае, если Тбилиси не получит от Брюсселя статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Операция может быть проведена в конце июня.

Согласно их расчетам, в конце июня Грузия, в отличие от Молдавии и Украины, не должна получить статус кандидата, что приведет к народным волнениям и госперевороту со стороны "Нацдвижения" и их сателлитов. Ираклий Кобахидзе, чиновник Грузии

Чиновник считает, что на текущий момент у ЕС нет никаких основания в отказе грузинской стороне в предоставлении статуса кандидата на вступление. Особенно это касается ситуации, при которой данный статус будет предоставлен Молдавии и Украине. По мнению Кобахидзе, Грузия опережает этих двух претендентов по всем параметрам евроинтеграции. Он добавил, что власти выполнили 45% своих международных обязательств по соглашению об ассоциации.

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая социальная сеть) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze