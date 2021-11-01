Минздрав Дагестана проводит проверку после найденных в реке шприцов

Автономная НКО "Каспийский природоохранный центр" сообщала, что в реке обнаружены использованные шприцы и системы для внутривенных инъекций.

Минздрав Дагестана совместно с муниципальными властями проведут расследование по факту обнаружения использованных шприцев и систем для инъекций в реке Аварское Койсу в Дагестане.

Автономная НКО "Каспийский природоохранный центр" сообщала, что в реке обнаружены использованные шприцы и системы для внутривенных инъекций. Обнаруженные предметы являются медицинскими отходами класса "Б". Позже Министерство здравоохранения Дагестана рассказало, что 10 мешков с медицинскими отходами будут вывезены на территорию ЦРБ района, а после следствия их вывезут и утилизируют.

Уточняется, что все медицинские учреждения должны иметь договора на вывоз медицинских отходов со специализированными компаниями.

По данному факту проводится служебное расследование.

В октябре были названы самые грязные реки в Петербурге и Ленобласти.

Фото и видео: Instagram / casp_cons_centre