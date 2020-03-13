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Власти Болгарии введут режим ЧП из-за коронавируса

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Режим ЧП введен с 13 марта по 13 апреля 2020 года.

Власти Болгарии введут режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Парламент страны одобрил введение ЧП с 13 марта по 13 апреля. Данная мера предложена чиновникам премьер-министром Бойко Борисовым. Об этом сообщили журналисты местного издания Sofia Globe.

В СМИ пояснили, что за постановление проголосовали в парламенте Болгарии после экстренного совещания правительства. Оно состоялось накануне. Во время совещания Бойко Борисов объяснил, что многие жители страны не соблюдают карантинный режим. Это может привести государство к серьезной эпидемии.

На сегодняшний день в Болгарии выявлено 23 случая инфицирования коронавирусом.  От коронавируса в стране погиб один человек.

Ранее Песков: Президент выступает против создания культа личности Путина.

Видео: YouTube/Boyko Borissov

Теги: болгария, коронавирус
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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