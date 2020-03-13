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Песков: Президент выступает против создания культа личности Путина

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Глава государства не хочет, чтобы в стране возник культ его личности.

Дмитрий Песков заявил, что президент России выступает против создания культа личности Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь главы РФ рассказал журналистам на пресс-конференции в Кремле. Ранее у Пескова спросили о том, не опасаются ли в Кремле возникновения явления культа личности президента. Песков пояснил, что Путин ранее четко сформулировал свое отношение к любым проявлениям культа.

Ему это определенно не нравится, и он с этим не согласен

прокомментировал Песков

Однако администрация президента следит за тем, как проходит голосование по внесению правок в регионах. Москва наблюдает за интересом, которые местные законодатели проявили в отношении изменений в Основном законе РФ.

Ранее Пескова спросили о тесте на коронавирус Путина.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News

Теги: владимир путин, дмитрий песков, кремль
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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