Песков: Президент выступает против создания культа личности Путина

Глава государства не хочет, чтобы в стране возник культ его личности.

Дмитрий Песков заявил, что президент России выступает против создания культа личности Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь главы РФ рассказал журналистам на пресс-конференции в Кремле. Ранее у Пескова спросили о том, не опасаются ли в Кремле возникновения явления культа личности президента. Песков пояснил, что Путин ранее четко сформулировал свое отношение к любым проявлениям культа.

Ему это определенно не нравится, и он с этим не согласен прокомментировал Песков

Однако администрация президента следит за тем, как проходит голосование по внесению правок в регионах. Москва наблюдает за интересом, которые местные законодатели проявили в отношении изменений в Основном законе РФ.

Ранее Пескова спросили о тесте на коронавирус Путина.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News