Владимир Кличко опубликовал видео своего спасения с горящей яхты у берегов Испании

Яхта, на которой отдыхал с семьей и друзьями Владимир Кличко, загорелась у берегов Испании.
Яхта следовала с острова Ибица на Мальорку, когда в машинном отделении судна возник пожар. Экипаж яхты сработал четко, начал тушить пожар и вызвал на помощь береговую охрану. Прибывшие на место ЧП сотрудники береговой охраны сработали слаженно и потушили пожар.
Видео с места происшествия Владимир Кличко опубликовал в Twitter. На видео видно, как катер береговой охраны приближается к яхте, а затем на видео процесс тушения пожара. Никто из экипажа и близких Кличко не пострадал.
Видео и фото: Twitter/ Владимир Кличко
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