Владимир Кличко опубликовал видео своего спасения с горящей яхты у берегов Испании

Владимир Кличко опубликовал видео ночного ЧП с горящей яхты в своем аккаунте в соцсетях.

Яхта, на которой отдыхал с семьей и друзьями Владимир Кличко, загорелась у берегов Испании.

Яхта следовала с острова Ибица на Мальорку, когда в машинном отделении судна возник пожар. Экипаж яхты сработал четко, начал тушить пожар и вызвал на помощь береговую охрану. Прибывшие на место ЧП сотрудники береговой охраны сработали слаженно и потушили пожар.

Видео с места происшествия Владимир Кличко опубликовал в Twitter. На видео видно, как катер береговой охраны приближается к яхте, а затем на видео процесс тушения пожара. Никто из экипажа и близких Кличко не пострадал.

Видео и фото: Twitter/ Владимир Кличко