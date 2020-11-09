Владимир Якушев обозначил основные задачи на посту полпреда президнта РФ в Уральском федеральном округе. По его словам, это борьба с пандемией COVID-19 и решение социально-экономических проблем.
Так как доходы субъектов Российской Федерации достаточно серьезно просели.
Владимир Якушев, полпред президента в Уральском федеральном округе
Он подчеркнул, что выходить из достаточно сложной проблемы нужно, совместно работая с губернаторами. Для этого нужно проработать "чёткие и понятные решения".
Якушев заявил, что задача стоит большая, интересная и сложная.
Отметим, что президент Владимир Путин сегодня освободил Якушева от должности главы Минстроя и назначил на новую должность.
Ранее Мишустин внес в Госдуму кандидатуры новых министров и вице-премьера.
Видео: Youtube/tumentoday
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