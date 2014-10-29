Владимир Урин попрощался с коллективом Большого театра

Гендиректор рассказал, что театру нужен хороший лидер.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин обратился к творческому коллективу с прощальным словом. В нем он рассказал, что 30 ноября был его последний рабочий день. Видеоподтверждение опубликовано в Telegram-канале музыкального критика Сергея Буланова. Известно, что новость Урин объявил после премьеры постановки "Сын мандарина. Соловей", прошедшей на камерной сцене.

К сожалению, это бывает так: бывает театр, у которого бывает лидер, и этот лидер определяет театр, бывают театры, когда лидера, к сожалению, нет. Посмотрите, что делается на театральной карте России, и вы поймете, что с этим плохо. Владимир Урин, гендиректор театра

Напомним, что Владимир Урин с начала 1970-х годов работал на различных руководящих должностях в сфере театра и культуры. В июле 2013 года его назначили гендиректором Большого театра Москвы. В период с 2013 по2015 года он входил в состав общественного совета при российском министерстве по культуре, а с 2018 года является членом президиума Совета при президенте РФ Владимире Путине по культуре и искусству.

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Фото и видео: Telegram / Сергей Буланов