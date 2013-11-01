Владимир Сычевой перешел в "Крылья Советов"

Футболист лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России.

Футбольный клуб "Крылья Советов" объявил о переходе из "Оренбурга" нападающего Владимира Сычевого.

26-летний игрок подписал контракт на 3,5 года. Сумма трансфера не уточняется. С игровым номером футболист определится позднее.

Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата России Владимир Сычевой является одним из лучших бомбардиров турнира. На его счету 14 голов в 15 матчах. В "Оренбурге" футболист выступал с 2021 года.

Ранее мы сообщали, что "Сочи" объявил о назначении Бердыева на пост главного тренера.

Видео: ВКонтакте / ПФК "Крылья Советов" (Самара)