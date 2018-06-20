Они обсудили будущее Арктики и Арктического совета.

Владимир Путин встретился с президентом Исландии в Петербурге. Об этом он сообщают РИА Новости.

Встреча состоялась во время проходящего в Северной столице международного форума "Арктика – территория диалога". Главы стран обсудили будущее Арктики и Арктического совета. По словам президента Исландии Гудни Йоханнессона, "в Арктике есть гораздо больше объединяющего, нежели разделяющего нас".

Кроме того, Йоханнессон отметил, что в минувшем году дипломатическим отношениями между Россией и Исландией исполнилось 75 лет. В ответ Путин заявил, что он надеется, что накопленный опыт поможет двигаться вперед.

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Фото:globallookpress.com/Kremlin Pool