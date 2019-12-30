Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции

Президент России Владимир Путин 16 января встретится с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В группу вошли 75 человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
При этом 16 января состоится установочное заседание, а первое рабочее совещание запланировано на 17 января. Сопредседателями рабочей группы стали глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, академик РАН Талия Хабриева, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Накануне Путин предложил внести изменения в Конституцию РФ.
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