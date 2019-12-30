Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции

При этом 16 января состоится установочное заседание, а первое рабочее совещание запланировано на 17 января.

Президент России Владимир Путин 16 января встретится с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В группу вошли 75 человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

При этом 16 января состоится установочное заседание, а первое рабочее совещание запланировано на 17 января. Сопредседателями рабочей группы стали глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, академик РАН Талия Хабриева, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Накануне Путин предложил внести изменения в Конституцию РФ.

Видео: прямая трансляция